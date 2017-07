Toerist in Groningen? Let dan even op!

De eerste week van de zomervakantie is in volle gang en ook de rest van Nederland heeft al vakantie. Dat betekent: honderden zo niet duizenden toeristen die onze prachtige provincie komen bezoeken.

Als souvenir kunnen ze natuurlijk naar huis gaan met een potje Groningse mosterd, Knols Koek of een Loeks met paard. Maar het beste souvenir is misschien wel om een 'mooi stukje Grunnegers' mee naar huis te nemen.Want wat is er mooier dan het aanleren van een nieuwe taal? Nu is dat misschien wel wat te veel maar een paar woordjes? Welk woord moet dat dan zijn volgens jou? Welk woord moet een toerist minstens weten als ze weer terug gaan naar huis...1) Dik-doun-in-toene2) Moi3) Dikke aaierbaal4) ......Of heb je nog een andere suggestie (zie optie vier). Laat die dan vooral achter in de Facebookpost!