Jongens moeten meer ruimte krijgen in hun opvoeding om echte jongensdingen te kunnen doen. Dat is de boodschap van de nieuwe campagne van SIRE die vandaag is gestart. Onder de noemer: 'Laat jij jouw jongen genoeg jongen zijn?' proberen ze een discussie op gang te brengen.

Rik Boonstra doet mee aan voetbalkamp Groningen. Het kamp wordt vooral gedomineerd door jongens. Hier kan hij zich uitleven, want op school mag dat niet. 'Wij mogen niet voetballen op school, want dan denken ze dat de ramen stuk gaan', zegt Rik.SIRE waarschuwt voor de angst dat kinderen thuiskomen met een kapotte broek of schaafwond. Ze zeggen dat jongens dat moeten kunnen doen om zich te kunnen ontwikkelen. Als dat niet gebeurt, gaan ze onderpresteren.Gedragsdeskundige Lauk Woltring onderschrijft het belang van de campagne: 'Hoewel 'de jongen' niet bestaat, is er een tendens gaande dat 'jongensgedrag' minder wordt gewaardeerd in onze maatschappij. We remmen jongens soms te veel af in hun gedrag, zo leren zij minder uit eigen ervaring en dat remt hen in hun ontwikkeling.'Ons Lopend Vuur ging vandaag over de campagne en de stelling was: We laten jongens niet genoeg jongens zijn. Driekwart van de stemmers was het daarmee eens. Iets minder dan een kwart niet.