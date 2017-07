Vijf nieuwe gevallen blauwalg gemeten bij Paterswoldsemeer en Lauwersmeer

Bij het Paterswoldsemeer en op vier stranden bij het Lauwersmeer geldt vanaf nu een negatief zwemadvies. Bij de zwemlocaties is een te hoge concentratie blauwalg gemeten.

Bij het Lauwersmeer gaat het om de zwemlocaties Suyderoogh, Brilduiker, Kleine Zwaan en Zeearend. Bij het Paterswoldsemeer om De Lijte.Zwemmers die met blauwalg in aanraking komen hebben een grote kans op huidirritatie of maag- en darmklachten. Rondom de locaties staan borden om zwemmers te waarschuwen.Bij de stranden Lepelaar en Meerkoet aan het Lauwersmeer, Recreatieplas Kardinge in Groningen en Meerwijck aan het Zuidlaardermeer geldt alleen een waarschuwing. Daar is wel blauwalg gemeten, maar te weinig om ziek van te worden.Voor de Veendiepplassen in Bellingwolde was al eerder een negatief zwemadvies uitgegeven.In de app Zwemwater kan informatie worden opgevraagd over de veiligheid van 800 zwemlocaties in Nederland.