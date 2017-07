Tom Dumoulin wint profronde Surhuisterveen

Tom Doumoulin heeft de profronde van Surhuisterveen gewonnen. Bauke Mollema werd tweede. De derde plaats was voor de Sloveen Primoz Roglic.

Het was de 36ste editie van de profronde, met een traject van tachtig kilometer in en rond Surhuisterveen. Vorig jaar won Tourwinnaar Chris Froome in een eindsprint van Bauke Mollema. Froome troeft Mollema af in Surhuisterveen (2016)