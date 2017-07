Kunstenaar uit Blijham gevraagd om Amerikaans beeld na te maken

Een opmerkelijke opdracht voor kunstenaar Marten Grupstra uit Blijham. Hij is door Amerikanen gevraagd om een replica te maken van een beeld van filosoof Goethe. Het originele bronzen borstbeeld is gestolen.

'Via via kwamen ze bij mij terecht', vertelt de Blijhamster trots. 'Dit is heel bijzonder.'Het originele beeld stond in een park in de stad Rochester, in de staat New York. Hij was gemaakt ter ere van Goethes tweehonderdste geboortedag door de van oorsprong Duitse professor Erich. Die was hoogleraar beeldhouwtechniek aan de plaatselijke universiteit. In 1950 werd het beeld onthuld.Twee jaar geleden verdween het beeld van Goethe spoorloos en is nooit teruggevonden. Van het origineel bestaan geen mallen meer. Dus ging de zoon van de hoogleraar op zoek naar iemand die zo'n beeld kon namaken.Via een Zwitserse kunstenaar, die onder meer Grupstra's borstbeelden van de Ro-d-Ys in Oude Pekela kende, kwam de zoon in Blijham terecht. 'Er zijn niet zoveel kunstenaars die bezielde koppen kunnen maken', legt Grupstra uit.De kunstenaar moet het origineel namaken aan de hand van foto's. 'Ik kan geen één op één kopie maken. Zijn duimen waren anders dan mijn duimen', legt de kunstenaar uit over het handwerk van de maker van het originele beeld.Of Grupstra het beeld daadwerkelijk mag gaan maken is overigens nog de vraag. Na lokale verkiezingen in november wordt duidelijk of het gemeentebestuur van Rochester geld overheeft voor een nieuw beeld.Mocht het doorgaan, dan wil Marten Grupstra graag samen met zijn vrouw bij de onthulling van het nieuwe beeld zijn. In december krijgt hij uitsluitsel of hij de opdracht krijgt.Bekijk hieronder het bericht van Marten Grupstra op Facebook.