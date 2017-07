Onbekenden plaatsen 'verhuisbericht' bij juwelier Oosterhof

Onbekenden hebben een verhuisbericht geplaatst op het pand van juwelier Oosterhof in Veendam.

Op de poster staat: 'Eindelijk maar toch... ons tijdelijk nieuwe adres is PI Leeuwarden', waarmee gedoeld wordt op de gevangenis in Leeuwarden.Vorige week werd bekend dat het juwelersechtpaar Oosterhof is aangehouden op verdenking van faillissementsfraude. De Oosterhofs vluchtten naar Spanje nadat hun winkels in Veendam en Stadskanaal failliet gingen.Daar verkochten ze onder meer hun vakantiehuis, om leefgeld te hebben. Volgens de curator hebben ze 'goederen aan de boedel onttrokken'.