Modeketen Witteveen Mode failliet verklaard

(Foto: Rob Jansma/Google Maps)

De winkels van Witteveen Mode gaan woensdag vermoedelijk niet meer open. De modeketen is dinsdag failliet verklaard vanwege een te hoog opgelopen belastingschuld, aldus De Telegraaf.

Witteveen Mode heeft in onze provincie vestigingen in Haren en Veendam.



Reddingspoging mislukt

Begin juni werd nog een poging genomen om de keten van de ondergang te redden. Maar nog voordat die constructie goed en wel in de steigers stond, werd Witteveen Mode alsnog failliet verklaard. Dat bevestigt een woordvoerder van huisbank ABN AMRO.



98 winkels

De Belastingdienst vroeg het faillissement van Witteveen Mode aan omdat het bedrijf zich niet zou houden aan een betalingsregeling.



Het bedrijf heeft 98 winkels en ongeveer vierhonderd werknemers.