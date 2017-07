'Ik lag in bed terwijl alles begon te trillen en de lampen flikkerden'

'Door de schok ben ik vol onderuit gegaan, maar dat kan ik me niet meer herinneren. Toen zijn we zo snel mogelijk naar buiten gegaan', vertelt Rob Koster uit Zuidlaren. Samen met zijn vriendin Inge Groenma vierde hij vakantie op het Griekse eiland Kos, dat vorige week opgeschud werd door een aardbeving.

Dinsdag landde het stel op vliegveld Eelde. De beving met een kracht van 6.5 op de schaal van richter vond tegen de avond plaats. 'Ik was nog wel wakker maar ik lag in bed en dat begon opeens te trillen', schetst Groenma.'Ik had het idee dat alles trilde. Lampen flikkerden, allemaal geluid... Het was vreselijk eigenlijk en het is niet goed uit te leggen, maar ik was heel bang.'Koster en Groenma stelden het thuisfront direct op de hoogte van de situatie. 'We kregen allemaal appjes, iedereen was wel heel erg bezorgd.'Samen zaten de Zuidlaarders vervolgens tot zes uur 's ochtends buiten, waarna ze hun hotelkamer weer in mochten. Daar sliepen ze een uur, maar ze besloten er toch weer op uit te trekken. 'Het was toch eng in onze kamer.'De dag daarna hield dat gevoel aan, maar al snel konden Koster en Groenma hun vakantie hervatten. Het stel besloot hun trip niet vroegtijdig af te breken vanwege de beving en vloog uiteindelijk afgelopen dinsdag naar huis.'We zijn blij dat we er zo goed vanaf zijn gekomen, want er zijn mensen met wie het veel minder goed ging', laat Groenma weten. Ze noemt hun vakantie ondanks de beving 'fantastisch'. 'Ik had er nog wel een week aan willen plakken', voegt Koster daar lachend aan toe.