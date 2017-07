Nieuw wapen in strijd tegen kamernood internationale studenten

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Erasmus Student Network (ESN) lanceren vandaag de Housing Hotline voor internationale studenten. Ook Groningse internationals kunnen gebruik maken van de nieuwe hulplijn.

Veel internationale studenten stuiten volgens de initiatiefnemers op onduidelijkheden en belemmeringen bij het huren van een studentenkamer in Nederland.'Sommige internationals maken de gekste dingen mee. Zoals een plotselinge huurverhoging of het aanbetalen voor een kamer die niet blijkt te bestaan. Met destaan we studenten met vragen of klachten bij', aldus Tariq Sewbaransingh, voorzitter van de LSVb.Het afgelopen collegejaar begroette de Rijksuniversiteit Groningen zo'n 2300 nieuwe internationale studenten, afkomstig uit circa 115 landen. In totaal studeren er ongeveer zesduizend internationale studenten in de Stad.Onlangs ontving Groningen nog een internationale erkenning 'URBACT Good Practice' , waarmee de gemeente lof oogstte voor het welkomstbeleid dat zich richt op internationale studenten en expats.