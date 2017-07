PvdA-voorzitter: 'We wisten niet dat het onderzoek Lindeman liep'

'We hebben met z'n allen een fout gemaakt en die hebben we nu hersteld.' Dat zegt PvdA-voorzitter Cécile Brouwer over het terugtrekken van lijstduwer Ger Lindeman van de kandidatenlijst.

Lindeman werd vorige week op de lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen gezet, maar daarover ontstond veel ophef.De oud-wethouder trad vorig jaar namelijk af nadat hij was gechanteerd vanwege een sekschat met een 14-jarig meisje of iemand die zich als 14-jarig meisje voordeed.'Dagblad van het Noorden kwam met het artikel dat er nog een onderzoek naar hem zou lopen. In overleg met Lindeman en de commissie is toen het besluit genomen om hem van de kandidatenlijst te halen. We wisten zelf niet dat het onderzoek nog liep', verklaart Brouwer.In februari werd een onafhankelijke kandidatencommissie benoemd voor het samenstellen van de lijst. 'Die hebben alle kandidaten persoonlijk gesproken, behalve de lijstduwers. Omdat deze hebben aangegeven niet beschikbaar te zijn voor een positie in de raad. De zaak is toen wel aan bod gekomen, maar er is niet genoeg aandacht aan besteed.'Volgens Brouwer moet de gehele PvdA verantwoordelijkheid nemen voor de fout die is gemaakt. Als Lindeman niet vervolgd wordt, is de kans bovendien aanwezig dat hij terugkomt op de lijst. 'Als blijkt dat het onderzoek positief is afgerond, dan verdient hij zeker een tweede kans.'Er komt overigens geen nieuwe lijstduwer. 'Iedereen schuift een plekje op', laat Brouwer weten.