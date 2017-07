Damster NEC'er Dijkstra: 'Moest verder kijken na slecht einde seizoen'

Mart Dijkstra uit Appingedam tekende dinsdag een contract voor drie jaar bij NEC Nijmegen, dat hem overnam van Sparta Rotterdam. Hij koos eieren voor zijn geld, nadat Sparta-trainer Alex Pastoor hem had verteld dat hij minder speeltijd zou krijgen.

'We hebben het seizoen geëvalueerd en Pastoor en ik waren het er over eens dat het einde niet goed genoeg was van mijn kant. Ook zat er geen stijgende lijn in richting het nieuwe seizoen - dat vond ik zelf ook', zegt de 26-jarige middenvelder, die vorig seizoen toch nog tot ruim dertig wedstrijden kwam.'Ik hoopte me het komende seizoen te kunnen revancheren, maar Pastoor zei dat ze versterkingen gingen halen voor mijn positie en dat mijn kansen op speeltijd klein zouden zijn', vervolgt hij. 'Toen had ik zoiets van:.'Dat is NEC geworden, die de transfer binnen een paar dagen regelde. De Nijmegenaren beleefden een onrustig seizoen met een dramatisch einde. Trainer Peter Hyballa werd ontslagen en uiteindelijk degradeerde de club.Toch heeft de Groninger niet lang getwijfeld: 'Wat de club wil, sluit aan bij wat ik graag wil, dat was direct prettig. Ik geloof dat we weer kunnen promoveren en dat is de reden dat ik er heen ben gegaan.'Dijkstra heeft uit gesprekken met de nieuwe technische leiding begrepen wat zijn rol bij het nieuwe NEC wordt: 'Er is genoeg talent, maar die spelers hebben sturing nodig. Ik ben een speler die veel coacht en met de jongens om hem heen bezig is. Daar hebben ze me voor gehaald.''Mart Dijkstra uit Appingedam wordt één van de leiders van het nieuwe NEC? Dat klinkt heel mooi', lacht hij. 'Dat lijkt me een mooi doel!'Dijkstra doorliep vroeger de jeugdopleiding van FC Groningen en kwam via Harkemase Boys en Cambuur Leeuwarden alsnog in het betaalde voetbal terecht. Sparta nam hem twee jaar geleden over van de Friezen. Daar werd hij in zijn eerste jaar direct kampioen en promoveerde naar de Eredivisie.