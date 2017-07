Abseilers aan Martinitoren zetten valbeveiliging terug

Helemaal bovenin de Martinitoren nemen drie mannen aan een touw de hekken in ontvangst. Vandaag wordt de opgeknapte valbeveiliging teruggeplaatst in de nok van de toren.

Hoewel de kroon van Martinitoren niet voor publiek toegankelijk is, is hier toch valbeveiliging nodig omdat ook dit deel van de toren regelmatig geïnspecteerd wordt en onderhoud nodig heeft.Met een lier worden de delen woensdag naar boven getakeld, waarna de hekken met de abseilmethode worden geplaatst. Dat is ongebruikelijk en mag normaal gesproken niet.'Maar het opbouwen van een bouwlift kost erg veel tijd en het ziet er bovendien lelijk uit. Dit gaat veel sneller en is de perfecte techniek voor deze werkzaamheden', vertelt Jan Pastoor van de gemeente Groningen.De originele hekken werden een tijd geleden naar beneden gehaald en gerestaureerd door een smid in Oosterwolde. 'Zolang er niks bijzonders gebeurt, kunnen de hekken weer een hele tijd blijven zitten', verzekert Pastoor.Beneden liggen nog zo'n zeven hekken te wachten om naar boven in 'de ui' getakeld te worden. 'Ik verwacht dat we rond een uurtje of vier wel klaar zijn', laat Pastoor weten.