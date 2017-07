Sopranos-acteur en gitarist van The Boss komt naar Groningen

Little Steven komt naar de Oosterpoort (Foto: Filip Singer (ANP))

Little Steven en zijn band The Disciples of Soul komen naar de Oosterpoort in Groningen. Steven van Zandt, zoals de zanger heet, staat op 27 november op het podium.





The Sopranos

Daarnaast is hij acteur. Hij speelde onder andere in de serie The Sopranos en hij produceerde en speelde de hoofdrol in de Netflix-serie Lillyhammer.





Vanwege zijn laatste album is hij aan een wereldtour begonnen en doet hij in de winter ook Groningen aan.









