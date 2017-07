Korfbalclub Nic. versterkt zich met jeugdige talenten

(Foto: RTV Noord)

Korfbalclub Nic. heeft zich versterkt met Jildau Faber en Jawad Essayah. Het aantrekken van de twee past in de ambitie om op termijn weer om het kampioenschap te spelen.

Toptalent

Faber wordt beschouwd als een toptalent. Zij is afkomstig van LDODK (Leer Door Oefening De Korfbalsport) uit Gorredijk, één van de grootste verenigingen uit het noorden. Essayah komt over van de jeugd van SCO uit Oldeholdtpade. Hij maakte in 2014 zijn debuut in het Marokkaanse team, bij de wereldkampioenschappen onder 19.



Geweldig leuke uitdaging

Hoofdtrainer Jan Jouke Flokstra toont zich content met de twee aanwinsten. 'Jildau is een jong talent met een goede mentaliteit. Ze heeft reeds een aantal keer meegetraind en kan in mijn ogen uitgroeien tot een topspeelster. We gaan ervaren spelers missen, maar het is een geweldig leuke uitdaging om met deze jonge groep aan de slag te gaan.'