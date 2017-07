Vrijwilligers schilderen en schuren Joodse graven in Winschoten

Zo'n honderd vrijwilligers knappen deze week de Joodse begraafplaats op (Foto: RTV Noord/Jaqueline Nauta) vrijwilliger Jan Herman Meijer (Foto: RTV Noord/Jaqueline Nauta) (Foto: RTV Noord/Jaqueline Nauta) (Foto: RTV Noord/Jaqueline Nauta)

Letters opnieuw beschilderen, het groen bijwerken en gebroken grafstenen lijmen; meer dan honderd mensen van de stichting Boete & Verzoening steken deze week in Winschoten hun handen uit de mouwen om de joodse begraafplaats op te knappen.

Verderop zijn vijf mannen druk in de weer om een grafsteen weer goed op z'n plek te leggen. 'Het betekent veel voor me', vertelt vrijwilliger Jan Herman Meijer. Hij komt speciaal uit het Noord-Hollandse Mondvoort naar Winschoten om te helpen.



Samen met Winschoters en andere streekgenoten werken de vrijwilligers van de christelijke stichting vijf dagen lang aan de joodse graven.



Veel geleden

'Ik heb heel veel respect voor de joden gehad en nog steeds. Ik heb de geschiedenis bestudeerd en wil graag iets terug te doen voor de joden die zoveel geleden hebben in de geschiedenis, ook door de Christenen', aldus Meijer.



Speciaal uit Israël

Samen met zo'n honderd andere vrijwilligers is hij druk in de weer. Er zijn zelfs mensen speciaal uit Israël gekomen. 'Die kennen dit omdat ze dit ooit meegemaakt hebben. Als ze dan een verloftijd kiezen om naar Nederland te gaan, plannen ze deze week in. Het is voor hen heel belangrijk en komt heel dicht bij hun hart', vertelt Brecht Oosting van de stichting Boete & Verzoening.



Farmsum, Pekela en Nieuweschans

De landelijke werkgroep werkt elk jaar één week op verschillende Joodse begraafplaatsen. In Groningen wordt ook in Farmsum, Pekela en Nieuweschans onderhoud gepleegd.



De Winschotense begraafplaats is met 511 zerken de grootste Joodse begraafplaats van de Groninger ommelanden.