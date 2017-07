Papa Alpha Bangoura mag na 16 jaar onzekerheid definitief blijven

Goed nieuws na een lange periode van onzekerheid: Alpha Bangoura uit Stadskanaal mag definitief in Nederland blijven. Hiermee komt een einde aan zestien jaar onduidelijkheid.

Het gezin van Alpha en Lenny Bangoura kreeg het nieuws van de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) te horen. Vorige week protesteerden zo'n vijftig Knoalsters tegen de uitzetting van papa Alpha. De IND dreigde daarmee ; het gezin leefde tussen hoop en vrees. 'Ik sta helemaal perplex', zegt Lenny. 'Zo snel had ik het nooit verwacht. We hebben er hard voor moeten vechten, maar het is gelukt.'Het gezin is vanzelfsprekend blij. 'ik weet niet eens wat ik moet met mijn gevoelens', vervolgt ze. 'Blijdschap overheerst natuurlijk. De ontlading is er, maar het moet eigenlijk allemaal een beetje landen.'Het gezin leefde de afgelopen weken tussen hoop en vrees, want de IND dreigde met uitzetting van Alpha. De vluchteling uit Guinee verblijft zestien jaar in Nederland en is elf jaar geleden getrouwd met Lenny.