Kamervragen SP over inschakelen omstreden recherchebureau door provincie

'Waarom schakelen gemeenten en provincies particuliere recherchebureaus in voor integriteitsonderzoeken?' Op die vraag wil SP-kamerlid Ronald van Raak antwoord van de demissionair ministers van Binnenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie.

Aanleiding is het al jarenlang lopende conflict over het ontslag van brugwachter Peter Wolff door de provincie Groningen. Hij moest vertrekken op basis van een onderzoek van het in opspraak geraakte detectivebureau Marple.Volgens zijn raadsman Ferre van de Nadort rammelt dat onderzoek aan alle kanten. Ook is er discussie over de vraag of het inmiddels ontbonden bureau wel of geen deugdelijke vergunning had.De SP stelt er kamervragen over. De partij wil duidelijkheid over de inzet van dit soort bureaus. 'Aan welke eisen moeten ze voldoen? En waarom worden dit soort onderzoeken niet door de overheidsdiensten zelf gedaan?'Ook worden vraagtekens gezet bij door het bureau gebruikte methodes tijdens het onderzoek naar Wolff. Zo werden bij andere onderzoekers peilers onder zijn auto geplaatst, zodat hij gevolgd kon worden.De SP zet daar vraagtekens bij: 'Mogen particuliere bureaus dat doen? Zo ja, vindt u dat acceptabel. Zo nee, waarom wordt er geen onderzoek verricht naar het betreffende bureau?'