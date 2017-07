Lopend vuur: Eigenlijk ben ik ook een ramptoerist

Kijkfiles bij ongelukken op de Nederlandse snelwegen leveren jaarlijks een vertraging op van 250.000 uren. Iedere Nederlander staat daardoor een kwartier per jaar onnodig stil. Dat blijkt uit cijfers van de Verkeersinformatiedienst (VID).

En dan hebben we het nog niet eens gehad over de vele kijkers bij branden. En de best gelezen berichtjes op onze website zijn bijna altijd verhalen over menselijk leed.Dat brengt ons bij de stelling: