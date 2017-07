OV-bureau houdt ruim zeven miljoen euro over. Hoe kan dat?

Het OV-bureau Groningen-Drenthe heeft financieel een bijzonder goed jaar achter de rug. Over 2016 houdt het bureau 7,3 miljoen euro over. Dat is bijna tien keer meer dan verwacht.

Het OV-bureau is de uitvoerende instantie die toezicht houdt op het openbaar vervoer in de stad en provincie Groningen en de provincie Drenthe. Vier vragen voor directeur Jan van Selm.'Er zijn drie factoren:1. We hadden in 2016 vijf procent meer reizigers dan in 2015. Dat leverde een plus op van ongeveer twee miljoen.2. De dieselprijs daalde vorig jaar. Bovendien was de inflatie laag. Daardoor hielden we drie miljoen over.3. We hebben een eenmalige meevaller van twee miljoen die we van de provincies hebben gekregen. Dat komt voort uit afspraken die we eerder hebben gemaakt. Dat die afspraken voor ons gunstig uitvallen, konden we vooraf niet voorzien.''Nee, dat is niet de bedoeling. We willen het investeren in het busvervoer. Bovendien willen we dat mensen de ov-chipkaart gebruiken en zo min mogelijk losse kaartjes kopen. We willen zo weinig mogelijk contant geld in de bus.''Dankzij het overschot is er ruimte voor groei. We laten meer bussen rijden en we zetten in op verduurzaming.Zo gaan er vanaf 2018 dubbeldekkers rijden op de lijn Groningen-Emmen. Verder wordt het basisnet uitgebreid. De provincies hebben in hun omgevingsplan bepaald welke gebieden daartoe behoren. Als daar bijvoorbeeld nu in de avonduren een belbus rijdt, dan wordt dat een vaste lijn.Verder gaan we volgend jaar beginnen met elektrisch rijden tussen Zuidhorn en het Hoofdstation in de stad via het Zernike en het UMCG. Dat is lijn 11.Maar we kijken ook naar waterstof als milieuvriendelijke energiebron. We hebben nu twee bussen op waterstof rondrijden. Dat is een proef. De bedoeling is dat dat in 2020 twintig bussen zijn.Het voordeel van waterstof is dat je er grotere afstanden mee kunt afleggen. Daarom is dat voor de provincie een beter alternatief. We houden de mogelijkheid voor rijden op waterstof dus nadrukkelijk open. Het moet blijken welke techniek het best is.''Nee, zeker niet. Alleen al omdat de dieselprijs dit jaar niet verder is gedaald. Daarom begroten we ook conservatief. We houden rekening met een jaarlijkse indexatie van drie procent. Nu zit het mee, maar het kan ook tegenzitten.'