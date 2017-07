Hoop op doorstart Hoogkerkse/Rotterdamse scheepswerf Koningspoort

Er is goede hoop dat scheepswerf De Koningspoort in Rotterdam die eerder in Hoogkerk stond, een doorstart maakt.

De museumwerf is in de jaren zeventig in het centrum van de havenstad terechtgekomen na een schenking van de suikerfabriek Hoogkerk-Vierverlaten. Die kocht voor uitbreiding van haar vloeivelden het terrein van scheepswerf De Koningspoort over van de scheepsbouwfamilie Barkmeijer. De originele dwarshelling en de machines uit Hoogkerk staan sinds die tijd in Rotterdam en worden vooral gebruikt bij het onderhoud van oude binnenschepen.De werf heette De Koningspoort, omdat deze aan het eind van het Peizerdiep lag. Dat werd in Hoogkerk ook wel het Koningsdiep genoemd. Het gebied er omheen heette 'Koningspoort'.Nadat het Havenmuseum dat de werf exploiteerde, fuseerde met het Maritiem museum, werd de werf afgestoten omdat die niet rendabel was. Dit tot groot ongenoegen van eigenaren van oude beroepsvaartuigen en de Historische vereniging Hoogkerk, die weer een stukje geschiedenis zag verdwijnen.Bezorgde werffans hebben nu de Stichting Tijdelijke Exploitatie Koningspoort (STEK) opgericht met als doel de werf voort te zetten. Er is nog een tekort van twintigduizend euro, maar de STEK kan zich niet voorstellen dat het voortbestaan daar op afketst. Samen met de Historische Vereniging Hoogkerk wil de STEK nu de status van Rijksmonument voor de werf aanvragen om haar toekomst veilig te stellen.