Harense 'woestijn' compleet: 400 schepen met zand voor treinparkeerplaats

Het lijkt net een woestijn tussen Haren en Groningen; net voor de start van de bouwvak is daar de laatste lading zand gelost voor de aanleg van 'De Vork'.

Zo'n vierhonderd schepen met zand uit de Waddenzee waren nodig voor de aanleg van deze 'parkeerplaats' voor treinen die net ten zuiden van de Stad Groningen komt te liggen in de splitsing van de spoorlijnen naar Assen en Winschoten.Een halfjaar lang duurde het om al het zand te vervoeren. 'Het kwam per boot via het Winschoterdiep en van daaruit vervoerden dumpvrachtwagens het zand naar het terrein. Een milieuvriendelijke manier waar bijna niemand iets van gemerkt heeft', aldus Aldert Baas, woordvoerder regiodistrict Noord van ProRail.Uiteindelijk zal er elf kilometer spoor op het zand aangelegd worden en dan is het nieuwe opstelterrein voor de treinen klaar. 'Groningen is een belangrijk startpunt in het spoornetwerk. Dit is een plek om treinen klaar te zetten of klaar te maken voor nieuwe ritten. Er komt een wasstraat voor de treinen en een plek voor kleine reparaties', aldus Baas.Treinen staan nu nog, als ze niet gebruikt worden, geparkeerd aan de zuidzijde van het Groninger Hoofdstation. Maar in de toekomst krijgt dit gebied een andere invulling. Het busstation dat nu nog aan de noordzijde ligt, krijgt er een nieuwe plek en ook komt er een tweede ingang voor het station.Met grote kiepwagens is het zand vanaf het Winschoterdiep op het bouwterrein gestort.De komende tijd wordt er verder gewerkt aan 'De Vork'. Rondom het opstelterrein komt een wal om licht en geluid tegen te houden en naast het opstelterrein komt een archeologisch wandelpark.In 2019 moet de nieuwe parkeerplaats voor de treinen klaar zijn.