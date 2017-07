Wanneer komt het fietspad langs het Pieterpad tussen Garnwerd en Winsum?

Wanneer het nieuwe fietspad tussen Garnwerd en Winsum er komt, langs het Pieterpad, is nog niet duidelijk. Uit onderzoek is gebleken dat bij de aanleg van een fietsverbinding de weidevogels te veel verstoord worden.

De gemeente heeft nu twee keuzes: een ander traject kiezen of ergens anders in de buurt een nieuw weidevogelgebied aanwijzen. Beide opties vergen tijd en uitzoekwerk, zegt wethouder Harmannus Blok.Het Pieterpad bij Winsum stond bekend als één van de gevaarlijkste delen van de route, die in totaal zo'n 500 kilometer lang is en loopt van Pieterburen naar de Sint-Pietersberg bij Maastricht. Wandelaars moesten op de Garnwerderweg lopen en de weg delen met het andere verkeer.Inmiddels is er al een maaipad geopend voor de wandelaars. Het fietspad komt deels naast het huidige pad te liggen.Een datum voor de aanleg van fietspad kan de gemeente niet geven. De gemeente moet daarvoor eerst met diverse partijen om tafel.