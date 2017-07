Groningse zwembaden hebben geen gevaarlijk roestvrij staal

In de zwembaden in de gemeente Groningen zit geen gevaarlijk roestvrij staal (RVS).

Dat blijkt uit onderzoek van de gemeente Groningen. Die heeft alle overdekte openbare zwembaden laten onderzoeken. Er is wel roestvrij staal gebruikt, maar dat zijn onderdelen waarbij de kans op een ongeval zeer klein is. Hierbij gaat het onder meer om deurscharnieren. Die worden binnen twee jaar vervangen; dit moet op grond van het Bouwbesluit.In 2011 kwam in Tilburg een vijf maanden oude baby om het leven toen er een geluidsbox naar beneden viel die met roestvast staal was bevestigd. Er zaten scheurtjes in het RVS door de hoge temperatuur, de chloordampen en de hoge luchtvochtigheid in het zwembad. Daardor begaf de bevestiging het.Sinds 1 juli vorig jaar is het daarom verboden RVS te gebruiken in zwembaden. Alle zwembaden moesten voor 1 januari 2017 met een rapport aantonen dat er geen gevaarlijk roestvast staal in hun bad aanwezig is. De gemeente heeft die rapporten nu beoordeeld en komt tot de conclusie dat de baden veilig zijn.