Sanne Meijer mist finale wakeboarden op Wereldspelen

Wakeboardster Sanne Meijer uit Bellingwolde is er niet in geslaagd de finale te bereiken van de Wereldspelen in het Poolse Wroclaw.

Tweede

De 20-jarige Meijer werd tweede in de herkansing achter de Amerikaanse Nicola Butler. Dat was niet genoeg voor een plaats in de eindstrijd.



Zenuwen

De voormalig wereldkampioene had woensdag mede door de zenuwen de eerste ronde verknald.