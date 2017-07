Paard uit het water gehaald bij Hoornsedijk

Met veel mankracht heeft de brandweer woensdag rond het middaguur een paard uit een sloot gehaald bij de Hoornsedijk in Haren.

Het was een hele klus, maar met gebundelde krachten en met behulp van een blusslang, stond het paardje na een half uur weer op het droge.Na een kort onderzoek bleek dat het dier niks had overgehouden aan het avontuur. Hoe het paard te water heeft kunnen raken, is niet bekend.