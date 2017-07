De bouw van de Brede School in Scheemda loopt flinke vertraging op. Het was eigenlijk de bedoeling dat de school dit najaar de deuren zou openen, maar de eerste steen van het gebouw moet nog gelegd worden.

In de Brede School krijgen drie basisscholen onderdak: CBS Annewieke en een fusie van OBS Jaarfke en OBS Eexterbasisschool. Ook is er plek voor een peuterspeelzaal en voor de kinderopvang.Twee van de drie scholen die onderdak krijgen in de Brede School vallen onder de Stichting Openbaar Onderwijs Oost-Groningen (SOOOG). Voorzitter Jaap Hansen van SOOOG geeft aan dat de aanbesteding na de zomer begint.'Het gebouw kan dan komend schooljaar gebouwd worden', aldus Hansen. 'Dan is het op z'n vroegst in augustus volgend jaar klaar.'Volgens wethouder Kees Swagerman (SP) laat de aanbesteding op zich wachten, omdat er nog altijd inhoudelijke gesprekken worden gevoerd over hoe de Brede School er uit moet zien.Swagerman geeft daarom aan dat alles precies volgens planning moet verlopen, wil het pand klaar zijn voor het schooljaar 2018-2019. 'Ik denk dat een verhuizing na de kerstvakantie volgend jaar realistischer is, dus dan hebben we het over januari 2019.'De voorzitter van SOOOG zegt opmerkelijk genoeg dat het nooit een optie is geweest om de scholen dit najaar al te verhuizen. Toch is dat waar de gemeenteraad van Oldambt een jaar geleden mee in heeft gestemd.In het besluit van de gemeenteraad staat: 'Het streven is dat voor de leerlingen van het primair onderwijs in Scheemda de nieuwe brede school per 1 september 2017 zal zijn gerealiseerd.'De gemeenteraad van Oldambt heeft een jaar geleden 4,3 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de nieuwe school.