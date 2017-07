Ondernemer vangt bot bij RvS: 'Dit is voor mij een financiële strop'

De gemeente Eemsmond heeft volgens de Raad van State terecht de bouwvergunning ingetrokken van ondernemer Boudewijn Bultena in Uithuizermeeden.

Bultena kreeg in 2007 een vergunning voor de bouw van een loods aan de Udema in Uithuizen. Toen hij na de bouwcrisis in 2014 wilde gaan bouwen, trok de gemeente de vergunning in. De ondernemer had in zijn plannen namelijk geen rekening gehouden met de afstand tussen zijn loods en die van zijn buurman Tjakko Klip, die bezwaar maakte bij de gemeente.Begin juli stapte Bultena naar de Raad van State, de hoogste bestuursrechter in ons land. Hij is van mening dat hij bij het aanvragen van de vergunning niet had hoeven melden dat zijn buurman daar een loods had staan. 'Ik dacht dat die tijdelijk was. Bovendien mag de loods er volgens het bestemmingsplan helemaal niet staan, omdat hij een ronde dakhelling heeft', zegt Bultena.De RvS oordeelde woensdag dat de gemeente Eemsmond de vergunning terecht heeft ingetrokken, omdat Bultena in zijn plannen gegevens heeft verzwegen. Dat betekent dat er een streep moet door de bouwplannen van de ondernemer. 'Ik heb de fundering en het ijzerwerk al klaar. Dit is voor mij een financiële strop van zo'n vijftigduizend euro', zegt deze.De loods was bedoeld voor de verhuur. Bultena had al een potentiële huurder. 'Ik loop op deze manier ook nog huurinkomsten mis', zegt hij. 'Maar ik kan er verder weinig aan veranderen. Ik heb gestreden voor wat ik waard ben.'Toch laat Bultena het er niet bij zitten. 'Ik ga nu bezig met plan B. Maar daar laat ik mij verder niet over uit.'