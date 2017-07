Bramen plukken voor een potje zelfgemaakte jam? Pas op voor een fikse boete!

(Foto: Omroep Brabant)

De bramenstruiken hangen weer vol, maar plukkers van het fruit moeten oppassen. Boswachters delen jaarlijks tientallen boetes uit voor wildplukken en die kunnen flink in de papieren lopen.

Gevangenis

Wie een braam plukt of iets anders uit de natuur meeneemt, maakt zich formeel schuldig aan stroperij. Dat is een misdrijf waarvoor boetes tot 4100 euro of zelfs een gevangenisstraf van een maand voor kunnen worden uitgedeeld.



Door de vingers zien

Volgens een woordvoerder van Staatsbosbeheer wordt wildplukken in de praktijk meestal door de vingers gezien. 'Zolang het voor eigen gebruik is en je niet meer meeneemt dan ongeveer een champignonbakje, dan wordt het gedoogd. Maar je moet geen emmers meenemen of buiten de paden lopen op plekken waar dat niet mag.'



Tientallen bonnen per jaar

Volgens de overzichten van Staatsbosbeheer worden jaarlijks tientallen bonnen uitgedeeld door boswachters voor wildplukken, maar over de hoogte van die boetes kan de woordvoerder niets zeggen. Ondanks dat wildplukken populairder lijkt te worden, is geen sprake van een stijging in het aantal boetes. Het Openbaar Ministerie houdt geen cijfers bij over boetes voor wildplukken.



Voedsel voor dieren

De voornaamste reden dat wildplukken verboden is, is om de natuur te beschermen. 'De bessen zijn voedsel voor dieren', aldus de woordvoerder van Staatsbosbeheer. 'En paddenstoelen zijn gewoon mooi om te zien voor natuurliefhebbers.'



Vossenpoep

Het Voedingscentrum waarschuwt nog voor een ander gevaar voor bramenplukkers. Door vossenuitwerpselen kunnen die besmet zijn met de vossenlintworm. Het risico op besmetting is niet groot, maar de gevolgen zijn wel groot, zo staat op de website van het adviescentrum.