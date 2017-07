Groningse website biedt internationale studenten hulp bij vinden van een kamer

Internationale studenten in Groningen kunnen sinds deze week terecht op een speciale website als ze informatie willen over wonen in de stad.

Met name studenten uit het buitenland hebben vaak moeite om in Groningen een kamer te vinden. Woensdag lanceerden de Landelijke Studentenvakbond het Erasmus Student Network daarom een Housing Hotline waar ze terecht kunnen met vragen. De Rijksuniversiteit (RUG) wijst erop dat er nu dus ook een website is: athomeingroningen.com Volgens RUG-woordvoerder Jorien Bakker staat op de site alle informatie die een student vanuit het buitenland nodig heeft over het vinden van woonruimte en wat daarbij komt kijken. 'Van prijzen, contracten en regels tot informatie over woonwijken en juridische bijstand.' De site is Engelstalig.Via de site zijn nu al de vijftienhonderd kamers van SSH te zien, maar die zijn allemaal al vergeven. In september komen daar nog 450 kamers bij van de nieuwe woontoren Upsilon.In de toekomst kunnen studenten ook het aanbod van particuliere huizenbezitters zien op de site. Alleen de 'huisjesmelkers' die betrouwbaar worden bevonden mogen hun kamers online zetten.De site is een samenwerking tussen de gemeente, de Hanzehogeschool en de RUG. Het doel is om de kwaliteit van huisvesting te verbeteren en internationale studenten een warm welkom te bieden.