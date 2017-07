Kun je straks nieuwe voetbalschoenen uitproberen op het Sontplein?

Een tennisracket kopen en direct even uitproberen op een tennisbaan. Of even voelen of die nieuwe voetbalschoen inderdaad lekker trapt op een grasveldje...





'Zaken mogen niet kleiner zijn dan 1500 vierkante meter'

De gemeente wil het Sontplein een opknapbeurt geven. Het moet een gebied worden waar klanten terecht kunnen voor doelgerichte aankopen in grote zaken, zoals bijvoorbeeld een koelkast in de huidige Mediamarkt.



De zaken mogen niet kleiner zijn dan 1500 vierkante meter, zodat ze niet concurreren met de binnenstad. Om die reden zijn allerlei branches ook uitgesloten, zoals mode, opticiens, drogisterijen en supermarkten. Horeca mag alleen als onderdeel van de winkels.



Stimulans voor de binnenstad

De gemeente hoopt dat bezoekers van het Sontplein ook de binnenstad ingaan. 'Daarvoor zijn korte en logische looproutes nodig tussen het Sontweggebied en de binnenstad.' Dit kan volgens de gemeente over de bestaande Oosterhavenbrug of via een nieuw aan te leggen fiets- en voetgangersbrug.



