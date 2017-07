Noord Vandaag: Het regent sterren

De komende nachten zijn vallende sterren te bewonderen. Elke twee tot drie minuten is er een lichtspoor, dat met het blote oog te zien is. Dat - en meer - in Noord Vandaag.

Een vallende ster, ook wel een meteoor genoemd, heeft niets met echte sterren van doen. Het zijn stofdeeltjes uit de ruimte die de dampkring van de aarde binnenkomen en daar verbranden. Het botst met hoge snelheid met deeltjes in de lucht, waarbij veel energie vrijkomt.Sterrenkundige Marlies van de Weijgaert vertelt over hoe bijzonder dit is, wanneer je ze het beste kan zien en meer.Deze week begon RTV Noord met een nieuwe doordeweekse quiz: 'Woar is dit?' Op de vraag van gisteren kwamen honderden antwoorden binnen. Het goede antwoord moest zijn: de hangende keukens van Appingedam.Hieronder de nieuwe 'Woar is dit?' van vandaag. Doe mee door een mailtje te sturen naar woar@rtvnoord.nl - Het OV- bureau Groningen-Drenthe heeft een bijzonder goed jaar achter de rug. Over 2016 houdt het bureau 7,3 miljoen euro over. Dat is bijna tien keer meer dan verwacht.- Het scheve huis in Overschild is gesloopt. Daar is een lange strijd aan vooraf gegaan.- Het Groninger Forum is op zoek naar een uitbater voor de horeca. Daarbij wordt vooral gezocht naar een ondernemer met veel fantasie en creativiteit.- Na zestien jaar onzekerheid mag Alpha Bangoura uit Guinee blijven. Vorige week protesteerden zo'n vijftig Knoalsters nog tegen zijn uitzetting.- Meer dan honderd mensen steken deze week in Winschoten hun handen uit de mouwen om de joodse begraafplaats op te knappen.- Joop Gall wil maar wat graag aan de bak als trainer. Hij was dus ook blij toen de voorzitter van Team VVCS hem belde.Bekijk de uitzending hierboven of via Uitzending Gemist.