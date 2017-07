Wie gaat de horeca in het Groninger Forum runnen?

Het Groninger Forum in Groningen is op zoek naar een uitbater voor de horeca in het nieuwe pand achter de oostwand van de Grote Markt.

Op de bovenste verdieping moet een skylounge komen met een restaurant dat uitkomt op het dakterras met openluchtbioscoop. Op de begane grond komt een grand café. De nieuwe uitbater mag beide horecagelegenheden gaan runnen. Ook krijgt hij voorrang bij evenementen of speciale programmering waarbij horeca nodig is.Het Forum zoekt 'een ambitieuze en innovatieve horecapartner'. Op de benedenverdieping gaat het vooral om 'een goede kop koffie,' zegt Forum-directeur Dirk Nijdam. In de skylounge moet echt iets bijzonders komen: 'Bezoekers moeten denken: tsjonge jonge, daar moet je geweest zijn! De ondernemer moet zijn fantasie en creativiteit gebruiken.'Nijdam verwacht veel inschrijvers. 'Ik ben de afgelopen maanden al zo vaak gebeld door horecaondernemers die wilden dat ik ze op de hoogte hield. Zeker twaalf bedrijven uit Groningen en omstreken hebben zich al gemeld.' Of deze zich ook echt aanmelden moet volgens hem nog wel blijken.Het is niet gezegd dat een Gronings bedrijf de horeca in het Forum mag runnen. Nijdam zet de advertentie bewust ook in landelijke horecabladen. 'We zoeken één goede partij die bereid is zijn nek uit te steken. Met veel ambitie.'Belangstellenden kunnen zich tot 29 september melden. Het Forum gaat in 2019 open. De directie verwacht jaarlijks 1,3 miljoen bezoekers.