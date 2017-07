John de Jonge wordt nieuwe voorzitter supportersvereniging FC Groningen

John de Jonge is voorgedragen als de nieuwe voorzitter van de supportersvereniging van FC Groningen. De Jonge (49) moet huidig voorzitter John Schurer gaan opvolgen.

In oktober mogen de leden van de supportersvereniging zich nog over de benoeming uitspreken.De Jonge is al jaren lid van de supportersvereniging en heeft veel bestuurlijke ervaring. Daarom besloot het bestuur van de supportersvereniging hem te vragen als nieuwe voorzitter.Huidig voorzitter John Schurer kondigde zijn afscheid in maart dit jaar aan. Hij vond het na acht jaar voorzitterschap tijd voor wat anders.