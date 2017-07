Slopershamer rekent af met scheef huis in Overschild

Het scheve huis in Overschild is geschiedenis. Het pand werd woensdag gesloopt.

Daar is een lange strijd aan vooraf gegaan. De gemeente Slochteren wilde het huis al eerder slopen, maar eigenaar Arwen Cenek weigerde het pand te verlaten. Vervolgens bepaalde de Raad van State dat het huis niet gesloopt mocht worden.Het conflict raakte daarna in een impasse. Wel werden Cenek en haar buren in een vakantiepark ondergebracht, omdat ze gevaar zouden lopen. De afgelopen weken is de zaak in een stroomversnelling gekomen.Advocaat Jewan de Goede van Cenek: 'Er liepen nog zaken bij de Raad van State. Die druk voelden de betrokken instanties ook en onder druk wordt alles vloeibaar. Dus is de zaak de afgelopen tijd in een stroomversnelling gekomen en is er een akkoord bereikt over de uitkoop.'Daar is een groot aantal partijen bij betrokken. Niet alleen de NAM tast in de buidel. Omdat het niet alleen om schade door gaswinning gaat, trekt ook Slochteren de portemonnee. De gemeente laat er als eigenaar geen gras over groeien en geeft opdracht tot sloop.De slopers hebben er weinig moeite mee. Binnen een dag ligt de scheve woning horizontaal. Tot vreugde van de buren die na maanden op een vakantiepark te hebben gezeten, nu weer terug kunnen naar hun eigen huis.Zij zijn zeer opgelucht, maar willen nog geen reactie geven. 'We zijn daarvoor nog te geëmotioneerd', is het enige dat de buurvrouw kwijt wil.De gemeente Slochteren laat weten dat nog niet bekend is wat met de nu braakliggende grond gaat gebeuren.