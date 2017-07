Zwendelaars proberen juweliers op te lichten

Een man en een vrouw hebben woensdagmiddag in diverse plaatsen geprobeerd juweliers op te lichten.

Eerst probeerden ze bij een juwelier in de Oosterstaat in Groningen nepgoud om te ruilen voor sieraden. Later probeerden ze het bij juweliers in Hoogezand en Drachten. In alle gevallen trapten de juweliers er niet in.De politie heeft via Burgernet een signalement van de vermoedelijke daders verspreid. Tot nu toe zijn ze nog niet aangehouden.Juweliers krijgen het advies extra alert te zijn op de zwendelaars.[Tweet: https://twitter.com/Burgernet_GR/status/890134891282780162 [Tweet: https://twitter.com/polgroningen/status/890145617128894464