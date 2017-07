Sarèl de Jong vecht zich naar de strijd om goud op Wereldspelen

(Foto: RTV Noord)

Kickbokster Sarèl de Jong uit Meedhuizen staat in de finale van de Wereldspelen in het Poolse Wroclaw.

De 20-jarige De Jong versloeg in de halve eindstrijd van de klasse tot 65 kilogram de Amerikaanse Kaitlin Young.



Eerder op de dag versloeg ze in de kwartfinale de Italiaanse Europees kampioen Christina Caruso.



Op naar de finale

De finale is donderdag om 21.30 uur. Hierin ontmoet ze de Servische Teodora Manic.