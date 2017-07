Joop Gall 'zit niet graag bij een telefoon' en traint werklozenteam VVCS

Vorig seizoen was Joop Gall werkzaam in zowel Oekraïne als Spakenburg. Momenteel heeft de voetbaltrainer geen club. Toch zit hij niet stil, hij is momenteel trainer van Team VVCS, een team voor werkloze profvoetballers.

Joop Gall was blij toen de voorzitter van Team VVCS, Danny Hesp, hem een tijdje terug belde. 'Ik heb gretig 'ja' gezegd, omdat ik liefhebber ben en je blijft zo ook een beetje in de picture. Dat is denk ik belangrijker dan dat je thuis bij een telefoon gaat zitten', aldus de oefenmeester.Voor de voorzitter van Team VVCS was Gall de eerste keuze. 'Ik weet dat hij gepassioneerd is, met veel beleving werkt en ook wel veel vraagt van spelers. Ik denk dat hij een goede trainer is voor Team VVCS', aldus Hesp.Dat Gall niet zomaar een club kan vinden, is volgens Hesp niet vreemd. 'Je ziet dat er steeds meer jonge trainers bij komen. Daarnaast zie je dat ook wel amateurtrainers doordringen tot het betaalde voetbal. Dat maakt de plekjes echt schaars in Nederland.'Desondanks heeft de oud-trainer van onder meer BV Veendam, Go Ahead Eagles en FC Emmen verschillende clubs die geïnteresseerd zijn in hem. 'Er zijn nu vooral contacten in het buitenland en dat ga ik nu eerst even afwachten.'