FC Groningen dichtbij aantrekken van talentvolle Mexicaan

(Foto: Martin Drent/RTV Noord)

Uriel Antuna lijkt op weg naar FC Groningen. De 19-jarige Mexicaan is in gesprek met FC Groningen. Naar verluidt zijn de gesprekken in een vergevorderd stadium.

Geschreven door Elwin Baas

Verslaggever sport

De buitenspeler verruilde een aantal weken geleden zijn Mexicaanse werkgever voor Engelse grootmacht Manchester City. Het zal dan daarom ook om een tijdelijke overgang gaan naar het Noordlease stadion.



FC Groningen directeur Hans Nijland wil niet op namen ingaan.