Stadjer loopt met babbeltrucs in Emmen tegen de lamp

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Een 44-jarige man uit Groningen moet de cel in omdat hij heeft geprobeerd twee mensen met een babbeltruc op te lichten.

Geschreven door Marjan Buring

De Stadjer heeft twaalf weken cel gekregen, waarvan negen voorwaardelijk. Hij is al vaker veroordeeld voor hetzelfde vergrijp. De man stond al onder behandeling.



'Autopech'

Deze keer probeerde hij het bij twee adressen in Emmen. Hij hing een verhaal op over autopech of dat hij zonder benzine stond. Hij had veertig euro nodig. Beide keren trapten de Emmenaren niet in de babbeltruc, maar belden de politie.



Verstandelijke beperking

Een jaar geleden werd de man veroordeeld, omdat hij in Hoogezand, Groningen en Uithuizen met zijn gebabbel mensen had opgelicht. Hij liet toen valse telefoonnummers en een valse naam achter. De Stadjer kampt onder meer met een verstandelijke beperking.



Voortzetting behandeling

De rechter in Assen vindt dat de behandeling van de man moet worden voortgezet. Hij hoeft niet meer naar de gevangenis, omdat hij het onvoorwaardelijke deel in voorarrest uitgezeten.