Gasberaad stuurt brief aan formatietafel

Susan Top van het Groninger Gasberaad heeft een brief gestuurd aan de partijen die aan het onderhandelen zijn over een nieuwe coalitie.

In de brief wordt de geschiedenis van de gaswinning in Groningen besproken. Er wordt verteld over hoe de NAM grip probeerde te houden op de kosten en het verloren vertrouwen van de inwoners. 'Het gevoel van eigen regie op het leven te hebben verdwijnt.''Opnieuw wordt er vooral óver de gedupeerden en tegen hun gesproken. Ze worden geïnformeerd, maar voelen zich niet gehoord', schrijft Top. 'Het ene verhitte zaaltje na het andere. De professionals zijn het intussen gewend en beschouwen de weerstand als 'onderdeel van het proces'.'Top: 'De professionals beseffen zich niet dat de manier van denken van: 'zo werkt het nu eenmaal', de doodsteek voor het vertrouwen is. We dreigen hier volledig vast te draaien.''Heren aan de formatietafel: Laat zien dat u het menens is. Steek uw hand uit, sta garant voor het oplossen van de individuele, gaswinning gerelateerde problemen in Groningen', schrijft Top.'Vijf jaar na Huizinge kunnen we de conclusie trekken dat dit niet langer een regionaal op te lossen probleem is. Zonder uw hulp en interventies komt het hier niet goed.' Het Gasberaad vraagt om drie concrete interventies van de partijen.Het Gasberaad vraagt om een schadefonds, waarbij de partijen aan de formatietafel tekenen voor het oplossen van de problemen en vervolgens de NAM aansprakelijk houdt. Met een schadefonds neemt de overheid het risico van het proces over van de individuele Groningers. 'De Groningers winnen daarmee meer, dan u erop verliest.'Een Delta aanpak voor Groningen waarin vooral gezocht wordt naar 'het versterken in plaats van afbreken van de huidige sociale structuren. Ook moet de versterkingsoperatie in ruimtelijke kwaliteit worden begeleid ende economie en werkgelegenheid perspectief krijgen. De krimp wordt opgevangen en er moet een garantieregeling voor de woningmarkt worden gerealiseerd.''Een afbouwplan gaswinning waarbij we afstappen van 'leveringszekerheid' als bepalend criterium maar naar 'aanbodzekerheid' als maatgevend gaan. Alle afnemers van het gas weten daarmee hoeveel gas ze over een aantal jaar nog kunnen afnemen en wat ze te doen staat.