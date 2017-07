Spelende kinderen ontschorsen 27 bomen

In het toekomstige voedselbos rondom het Heerlijks Westerswolds land in Sellingen zijn 27 bomen ontschorst door vier kinderen in de leeftijd van 8 tot 10 jaar.

'Op ontschorsen van bomen stond in de Middeleeuwen de doodstraf: je onderbreekt hiermee het leven van de boom. Die straf gaan we natuurlijk niet uitdelen. Toch zouden we graag weten wie 27 bomen in ons toekomstige voedselbos rondom Heerlijk Westerwolds land heeft ontschorst.' Dit bericht verscheen woensdagmorgen op de Facebookpagina van Heerlijk Westerwolds land. Inmiddels is duidelijk wie de 'boosdoeners' zijn. 'Vier kinderen hebben met een mesje de schors van de jonge bomen afgesneden', aldus oud-boswachter Jan Dommerholt van Staatsbosbeheer. Hij heeft de kinderen opgespoord en inmiddels gesproken.'Kinderen hebben vaak niet in de gaten wat de consequenties zijn. Als je de schors van een boom eraf snijdt, gaat de boom gewoon dood.'De 27 bomen zijn niet meer te redden. 'Gelukkig staan er nog veel andere bomen en we gaan er nog veel bijplaatsen', aldus Dommerholt.Jan Dommerholt is blij dat hij met de kinderen gesproken heeft. 'Hoe meer de kinderen weten hoe de natuur in elkaar steekt, hoe beter we dit soort acties kunnen verkomen.'Voor dit project is in Westerwold een paar hectare landbouwgrond gekocht. Daar is een project voor 'bijen, bodem, boeren en jouw bord' gestart zonder winstoogmerk. Er is bijvoorbeeld gezorgd voor een goed onderkomen voor bijen. Samen met boeren wordt gewerkt aan een vitale bodem voor gevarieerde gewassen.