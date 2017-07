'De historische schepen in Groningen zijn veilig'

'De bruinevlootsector van de historische schepen in Groningen is veilig', zegt de Groningse schipper Tsjerk Hoekstra van de branchevereniging voor beroepschartervaart BBZ.

Volgens het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid is met de zogeheten bruinevlootsector van historische schepen veel mis. Vooral de kennis over veilig onderhoud moet verbeterd worden.'Ik denk dat het goed is dat er onderzoek is gedaan naar aanleiding van het ongeluk in Harlingen. Het is belangrijk om te kijken waar een branche zich op het gebied van veiligheid kan verbeteren', aldus Hoekstra.De branchevereniging voor beroepschartervaart heeft naar aanleiding van het rapport al actie ondernomen. 'We bieden nu cursussen aan over veiligheid. Daarnaast zijn we nog aan het kijken hoe we nog meer de veiligheid kunnen vergroten', zegt Hoekstra.Hoekstra heeft al wat reacties van gasten gehad over de veiligheid van de historische schepen, maar het grootste gedeelte heeft vertrouwen in de branche. 'Ik kan mij wel voorstellen dat mensen zich nadrukkelijk gaat informeren hoe het met de veiligheid staat', aldus Hoekstra.