Waterpolitie stopt maand lang met bekeuren

De waterpolitie stopt tot eind augustus met het uitdelen van bekeuringen. Dit is het gevolg van een hoogoplopend conflict met de korpsleiding, meldt het Algemeen Dagblad.

De waterpolitie voert al maanden actie. De dienst zegt te kampen met een tekort aan personeel. 'Boten die wel varen, hebben vaak geen ondersteuning. Dat kan leiden tot gevaarlijke situaties', zegt het Groninger bestuurslid Albert Springer van politievakbond NPB in de krant.In een zomermaand deelt de waterpolitie landelijk normaal zo'n duizend bonnen uit voor te hard varen, huftergedrag op het water of het veroorzaken van gevaarlijke situaties.De politie treedt alleen nog in noodsituaties en bij excessen op. De rest van de overtreders komt er vanaf met een waarschuwing.