Dijken Lauwersmeer hebben versterking nodig

(Foto: Reint Verkerk)

Waterschap Noorderzijlvest gaat de waterkeringen rondom het Lauwersmeergebied aanpakken. Er is een versterkingsoperatie nodig die 11,7 miljoen euro gaat kosten.

Uit onderzoek is gebleken dat 32,7 kilometer van de in totaal 40 km waterkeringen rond het Lauwersmeer niet voldoet aan de normen en moet worden aangepakt. Het gaat om dijken binnenlands. Dus niet om de zeedijken.



Breder en hoger

De versterking zal bestaan uit verbreding en verhoging van de dijken. Dit laatste is nodig bij het Robbengat, camping Zuideroog en langs de strandweg. Daar zal 16,7 kilometer worden opgehoogd.



Sluizen bij Lauwersoog

De versterkingsoperatie is nodig zodat de Cleveringsluizen ook in de toekomst goed kunnen spuien. Het water in het Lauwersmeer wordt momenteel onder vrij verval geloosd. Er moet nog onderzocht worden of er nieuwe pompen nodig zijn voor de Cleveringsluizen.