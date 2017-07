Winkels Witteveen blijven voorlopig open

De winkels van de failliet verklaarde modeketen Witteveen blijven voorlopig gewoon open. Er bestaat een reële kans dat ze volledig of deels gered worden. Dat meldt de Telegraaf.

Andere winkelketens zouden namelijk interesse hebben getoond in een gehele of gedeeltelijke overname van het noodlijdende bedrijf.Hoeveel van de 98 vestigingen behouden kunnen blijven, is nog niet bekend. Het is daarom nog niet duidelijk wat met de vestigingen in Haren en Veendam gebeurt.Bij Witteveen staan vierhonderd banen op het spel. Voor het personeel kwam het faillissement als donderslag bij heldere hemel, want vorige week vrijdag werd nog op feestelijke wijze het 98e filiaal geopend in Drachten.Toch zit het bedrijf al sinds 2013 in de rode cijfers. Via de gisteren op zwart gezette webshop, liet het personeel weten 'zeer aangeslagen' te zijn.Eigenaar Jürgen Spies laat weten dat hij sowieso stopt met zijn werk voor de modeketen. Spies zegt in één jaar tijd acht ton te hebben afgelost van een belastingschuld van 2,3 miljoen euro. 'Maar in tussentijd zijn nieuwe schulden ontstaan, waar de Belastingdienst geen regeling voor wilde treffen.''Dat de oude schuld substantieel was teruggebracht, de bezoekersaantallen in de winkels zijn gegroeid, de omzet in de webshop is verdubbeld en vierhonderd man werkloos kunnen worden, woog klaarblijkelijk niet mee', aldus Spies.