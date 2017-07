Haren derde beste woongemeente van Nederland

Haren staat op de derde plek in het onderzoek naar de beste woongemeentes van weekblad Elsevier. Alleen in Laren en het Gelderse Rozendaal is het volgens Elsevier beter toeven.

Elsevier onderzoekt jaarlijks in welke gemeenten het het beste leven is en kijkt onder andere naar wonen, onderwijs, zorg, veiligheid, rust en ruimte.Er zijn meer dan honderd indicatoren die in het onderzoek langs de meetlat worden gelegd, zoals het aantal Rijksmonumenten per vierkante kilometer, de afstand tot het dichstbijzijnde grote ziekenhuis, het oppervlak aan sportterreinen en overlast door hondenpoep. Als het gaat om voorzieningen staat de stad Groningen op de zesde plaats.In de top 50 van de ranglijst Beste gemeenten is het voornamelijk stuivertje wisselen. Zo werd Haren in 2011 en 2012 verkozen tot beste woongemeente van Nederland. Ook stond de gemeente in 2006 al op de derde plaats.Of de gemeente in de toekomst vaker in de lijst zal staan is de vraag. De gemeente dreigt samen te gaan met Groningen en Ten Boer.Harense wethouder Michiel Verbeek is blij met de top 3-notering: