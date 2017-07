Ranomi Kromowidjojo plaatst zich voor halve finale 100 meter vrij

Ranomi Kromowidjojo heeft zich donderdagochtend geplaatst voor de halve finale van de 100 meter vrije slag op het WK in Boedapest.

Kromo zwom in de laatste van acht series en finishte in 53.45. Met die tijd ging ze als zesde door naar de halve finales.Die zijn donderdagavond. De finale van de 100 meter vrij is vrijdag.