Ook De Marne denkt na over afscheid

Een aandenken, ceremonie of 'uitzwaaifeestje' zoals geopperd in Winsum? Ook de gemeente De Marne denkt in navolging van de gemeenten Winsum en Eemsmond na over een manier om de opheffing van de gemeente te markeren.





In Eemsmond is voor de opheffing inmiddels 126.000 euro gereserveerd. De gemeente De Marne bekijkt nog hoeveel geld ze beschikbaar wil stellen voor het 'afscheid'.



