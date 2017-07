Eemsmond wil meer geld voor azc-kosten

Er zou een asielzoekerscentrum komen in Uithuizen, maar de plannen gingen niet door. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) had deze niet meer nodig. De gemeente Eemsmond krijgt een deel van de al gemaakte kosten terug.

Het heeft de gemeente 120.000 euro gekost om te onderzoeken of er een asielzoekerscentrum kon komen. Dit zijn onder andere gemaakte personeelskosten en de zaalhuur tijdens een gehouden informatieavond.Eltjo Dijkhuis van gemeentebelangen wil graag weten of de gemeente deze kosten ook terug krijgt. 'Wat zijn de kansen van slagen?'Burgemeester Marijke van Beek laat weten dat er een terugbetaling komt. Er is al 100.000 euro toegezegd. Ze is blij met het bedrag, maar wil ook de resterende 20.000 euro terugkrijgen van het COA.