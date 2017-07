Zaklamp verraadt mogelijke inbreker

(Foto: RTV Noord)

Een 32-jarige man uit Hoogezand is woensdagnacht in Sappemeer opgepakt omdat hij probeerde in te breken.

Een buurtbewoner zag de man met een zaklamp schijnen en vertrouwde het niet. Toen de getuige ook nog geluiden hoorde in een tuin, belde hij de politie.



Inbrekersgereedschap

Die hield de verdachte op de Spantenzetter aan. Hij kon niet vertellen waarom hij daar liep. Ook had hij inbrekersgereedschap bij zich. De man is daarom gearresteerd. Naderhand bleek dat er bij een woning in de buurt was geprobeerd in te breken.